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Бывшая глава МВД Великобритании высказалась в поддержку Джонсона

Экс-глава МВД Великобритании Пател поддержала кандидатуру Джонсона на пост премьер-министра
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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Бывшая глава МВД Великобритании Прити Пател публично высказалась в поддержку кандидатуры бывшего главы правительства Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом она написала 22 октября в Twitter.

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Пател работала в кабинете министров Джонсона с 2019 по 2022 год.

Как она отметила, у него есть план по реализации планов Консервативной партии и многолетний опыт в принятии верных решений.

«Я поддерживаю его в соревновании за лидерство», — подчеркнула экс-министр.

Ранее в субботу сообщалось, что Джонсон вернулся в страну на фоне распространяемых слухов о том, что он вновь может занять пост главы правительства от Консервативной партии. Политик вернулся на родину из Доминиканской Республики, где проводил отпуск.

21 октября агентство Opinium сообщило, что британцы хотят, чтобы новым премьером стал бывший министр финансов Риши Сунак или лидер палаты общин Пенни Мордонт.

20 октября Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании. По ее словам, выборы нового главы правительства состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности премьера.

Газета The Times в тот же день допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне скандала, после которого из его правительства ушли свыше 50 политиков.

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