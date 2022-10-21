Британцы хотели бы видеть Сунака или Мордонт на посту премьера вместо Джонсона
Британцы хотят, чтобы новым премьером стал бывший министр финансов Риши Сунак или лидер палаты общин Пенни Мордонт, но не экс-глава кабмина Борис Джонсон. Результаты опроса, которые свидетельствуют об этом, опубликовало 21 октября агентство Opinium в Twitter.
Так, выбирая между Сунаком и Мордонт, 45% опрошенных проголосовали за Сунака, лишь 23% предпочли Мордонт, 32% затруднились ответить.
Далее опрошенные должны выбирать между экс-главой минфина Великобритании и Джонсоном. За Сунака проголосовали 44%, а за бывшего премьера — 31%, среди опрошенных 25% затруднились с ответом.
Данные опроса показали, что, выбирая между Мордонт и Джонсоном, порядка 36% респондентов предпочли лидера палаты общин Джонсону, за которого проголосовали 33% опрошенных, 31% не смогли ответить на вопрос.
Таким образом, согласно данным опроса, Джонсон проиграл как экс-главе минфина Британии, так и лидеру палаты общин.
Опрос проводился с 20 по 21 октября, в нем участвовали 1350 человек в возрасте старше 18 лет.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра, заявил, что ожидать какого-то прозрения от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится. Он подчеркнул, что в Великобритании действующего главу исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате «партийных перетрясок».
Накануне Трасс заявила о своей отставке. Она уточнила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра всего 44 дня.
Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.