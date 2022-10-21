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Британцы хотели бы видеть Сунака или Мордонт на посту премьера вместо Джонсона

Opinium: британцы предпочитают видеть премьером Сунака или Мордонт, но не Джонсона
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Британцы хотят, чтобы новым премьером стал бывший министр финансов Риши Сунак или лидер палаты общин Пенни Мордонт, но не экс-глава кабмина Борис Джонсон. Результаты опроса, которые свидетельствуют об этом, опубликовало 21 октября агентство Opinium в Twitter.

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Так, выбирая между Сунаком и Мордонт, 45% опрошенных проголосовали за Сунака, лишь 23% предпочли Мордонт, 32% затруднились ответить.

Далее опрошенные должны выбирать между экс-главой минфина Великобритании и Джонсоном. За Сунака проголосовали 44%, а за бывшего премьера — 31%, среди опрошенных 25% затруднились с ответом.

Данные опроса показали, что, выбирая между Мордонт и Джонсоном, порядка 36% респондентов предпочли лидера палаты общин Джонсону, за которого проголосовали 33% опрошенных, 31% не смогли ответить на вопрос.

Таким образом, согласно данным опроса, Джонсон проиграл как экс-главе минфина Британии, так и лидеру палаты общин.

Опрос проводился с 20 по 21 октября, в нем участвовали 1350 человек в возрасте старше 18 лет.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра, заявил, что ожидать какого-то прозрения от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится. Он подчеркнул, что в Великобритании действующего главу исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате «партийных перетрясок».

Накануне Трасс заявила о своей отставке. Она уточнила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

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