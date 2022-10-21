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Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет

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Фото: Global Look Press/Vincenzo Circosta
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет в добровольном порядке. Документ опубликован в пятницу, 21 октября, на сайте украинской рады.

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Согласно закону, гражданки Украины, профессия которых сходна с военно-учетной специальностью, по собственному желанию могут быть поставлены на воинский учет.

Уточняется, что на воинский учет могут встать женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования.

Также на учет могут встать гражданки, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

В августе Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос с вручением повесток на улице, заправках (АЗС) и блокпостах. Соответствующим образом глава государства ответил на появившуюся на сайте офиса Зеленского петицию о запрете вручения повесток призывникам на улицах.

Ранее, 21 июля, стало известно, что правительство Киева решило начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления. Экс-глава Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал армии Николай Маломуж подтвердил данное сообщение, отметив, что мобилизация необходима, чтобы бросить все силы на Херсон.

Кроме того, 20 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал «Известиям» о насильственной мобилизации, которая проходит на пока еще не освобожденной территории Донбасса. Он отметил, что людей хватают на улице, дают им в руки оружие и отправляют на фронт.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о подготовке на Украине к мобилизации женщин на военную службу. Он обратил внимание, что косвенно мобилизацию женщин подтверждает и украинская пропаганда. В тиражируемых роликах всё чаще появляются военнослужащие-женщины.

До этого, 12 июня, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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