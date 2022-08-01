Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос с вручением повесток на улице, заправках (АЗС) и блокпостах. Об этом 1 августа заявил украинский лидер.

Соответствующим образом глава государства ответил на появившуюся на сайте офиса Зеленского петицию о запрете вручения повесток призывникам на улицах, заправках и блокпостах.

«Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе», — отметил президент.

Ранее, 21 июля, стало известно, что правительство Киева решило начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления. Экс-глава Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал армии Николай Маломуж подтвердил данное сообщение, отметив, что мобилизация необходима, чтобы бросить все силы на Херсон.

Кроме того, 20 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал «Известиям» о насильственной мобилизации, которая проходит на пока еще неосвобожденной территории Донбасса. Он отметил, что людей «хватают» на улице, дают им в руки оружие и отправляют на фронт.

Также Мирошник заявил, что на фронте началась активная охота на западные артиллерийские установки и ракетные системы — американские РСЗО HIMARS и французские САУ Caesar. Он добавил, что «упорная оборона украинской стороне будет стоить очень дорого».

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о подготовке на Украине к мобилизации женщин на военную службу. Он обратил внимание, что косвенно мобилизацию женщин подтверждает и украинская пропаганда. В тиражируемых роликах всё чаще появляются военнослужащие-женщины.

В тот же день официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно мобилизуют на Украине жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов из-за значительных потерь в личном составе и технике. Значительные потери понесли 66-я и 72-я механизированные, 58-я мотопехотная и 10-я горно-штурмовая бригады ВСУ. Он также отметил, что ВСУ изымают у местных жителей транспортные средства для укомплектования своих соединений, уточнил Конашенков.

До этого, 12 июня, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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