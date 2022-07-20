Посол ЛНР заявил о насильственной мобилизации в неосвобожденных районах Донбасса

На пока еще неосвобожденной территории Донбасса идет насильственная мобилизация, рассказал «Известиям» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Сейчас украинские власти хватают людей на улицах и блокпостах. После этого им дают в руки оружие и отправляют на фронт. Деваться мужикам некуда — вся территория перекрыта сетью бокпостов, берут всех подряд. Жаловаться мобилизованному, например, на плохое состояние здоровья — некому. В международном праве такой процесс называют насильственной мобилизацией», — рассказал собеседник «Известий».

По его словам, Украина сейчас старается «высосать все мобилизационные возможности» из неосвобожденных районов Донбасса.

Точные цифры потерь украинских формирований сейчас назвать невозможно — они несут их на территории, которую контролируют, рассказал Мирошник.

«Самые большие потери у них вокруг Северска. Кадровые части противник бережет. В бой бросают террбаты (территориальные батальоны — Ред.) из недавно мобилизованных граждан. Северск и пригород, леса вокруг города были буквально нафаршированы такими частями. Там был обустроен укрепрайон, защищать который поставили плохообученные части. Союзные войска стараются избежать потерь, поэтому эти укрепления не штурмуют, а откровенно разносят артиллерией», — уточнил дипломат.

По словам Мирошника, на фронте также началась активная охота на западные артиллерийские установки и ракетные системы — американские РСЗО HIMARS и французские САУ Caesar.

«В города войска войдут после того, как будет сломлена огневая активность противника. Если, конечно, Украина сама не снимет и не уведет свои части, понимая, что их попросту уничтожат. К этому состоянию их сейчас плавно подводят», — заметил посол ЛНР.

Мирошник подчеркнул: «упорная оборона украинской стороне будет стоить очень дорого».

«В том же Лисичанске ВФУ потеряли около 6 тыс. [человек]. В Северске и окрестностях нагнали группировку в 5-7 тыс., при том, что в самом городе проживало 12 тыс. жителей. Также надо отметить, что потери идут не только от огня нашей артиллерии — участились стычки между остатками украинских нацбатов и других подразделений», — напомнил он.

19 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства, добавили в российском военном ведомстве.

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Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию