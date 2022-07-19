Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Туризм
Россия оказалась на 50-м месте в «Индексе паспортов мира»
Мир
Китай ответил на угрозы США из-за России
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»
Экономика
Южная Корея заявила о готовности поддержать меры по ограничению цен на нефть РФ
Мир
Reuters узнал о намерении ЕС ослабить санкции ради продовольствия из РФ
Политика
Слуцкий заявил о выдвижении РФ более жестких условий в переговорах с Украиной
Мир
В ЛНР сообщили о подготовке Украины к мобилизации женщин

В ЛНР сообщили о подготовке Украины к мобилизации женщин

ЛНР: на Украине готовятся к мобилизации женщин
0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей для их призыва. Об этом 19 июля рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на имеющиеся у него документы.

Солдат Оксана: украинок поставят под ружье
Уклоняющихся от обязательного воинского учета ждут санкции

По его словам, ранее некоторые специальности были только мужскими.

«Сейчас всё больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин», — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко обратил внимание, что косвенно мобилизацию женщин подтверждает и украинская пропаганда. В тиражируемых роликах всё чаще появляются военнослужащие женщины.

«Так что в ближайшее время, ожидаем так называемые женские батальоны, но их, к сожалению, ждет такая же участь, как и мужчин», — заключил он.

12 июля бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив рассказал, что украинки, которых поставят на воинский учет, не смогут свободно выехать за границу. Сначала они должны будут получить разрешение военных комиссариатов.

В декабре 2021 года министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных. Среди них бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, сотрудники налоговой службы и прокуратуры, сельхозработницы и представительницы других профессий.

Воинский учет для женщин начал действовать с января 2022 года и продлится на протяжении всего года. В этот период подлежащие учету украинки обязаны явиться в военкоматы по месту своей регистрации с надлежащим пакетом документов.

При постановке на учет будут учитываться возраст и состояние здоровья.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022