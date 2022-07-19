В ЛНР сообщили о подготовке Украины к мобилизации женщин

На Украине готовятся к мобилизации женщин на военную службу, об этом говорит расширенный список военно-учетных специальностей для их призыва. Об этом 19 июля рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на имеющиеся у него документы.

По его словам, ранее некоторые специальности были только мужскими.

«Сейчас всё больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин», — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко обратил внимание, что косвенно мобилизацию женщин подтверждает и украинская пропаганда. В тиражируемых роликах всё чаще появляются военнослужащие женщины.

«Так что в ближайшее время, ожидаем так называемые женские батальоны, но их, к сожалению, ждет такая же участь, как и мужчин», — заключил он.

12 июля бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив рассказал, что украинки, которых поставят на воинский учет, не смогут свободно выехать за границу. Сначала они должны будут получить разрешение военных комиссариатов.

В декабре 2021 года министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных. Среди них бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, сотрудники налоговой службы и прокуратуры, сельхозработницы и представительницы других профессий.

Воинский учет для женщин начал действовать с января 2022 года и продлится на протяжении всего года. В этот период подлежащие учету украинки обязаны явиться в военкоматы по месту своей регистрации с надлежащим пакетом документов.

При постановке на учет будут учитываться возраст и состояние здоровья.