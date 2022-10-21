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В РПЦ объяснили прошение Латвийской православной церкви о получении автокефалии

Синодальный отдел РПЦ: обращение ЛПЦ о получении автокефалии — это политическое давление
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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Обращение Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о получении автокефалии следует рассматривать в контексте политических попыток давления на церковь. Об этом в пятницу, 21 октября, в беседе с «Известиями» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, руководитель информационно-аналитического управления Синодального отдела Вахтанг Кипшидзе.

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«Обращение, прежде всего, следует рассматривать в контексте непрекращающихся попыток давления на церкви, которые сохраняют каноническое единство с Московским патриархатом. Такое давление осуществляется и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве. И это обращение следует рассматривать в контексте незаконных попыток форматировать церковь под существующую политическую конъюнктуру», — подчеркнул он.

Говоря о самом обращении, Кипшидзе заметил, что РПЦ не получала его. Обращение будет рассмотрено после получения, заключил он.

20 октября стало известно, что ЛПЦ обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением о предоставлении автокефалии.

При этом 17 октября на официальном сайте ЛПЦ был опубликован разъяснительный документ, подписанный руководителем управления Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, о том, что «имя Святейшего Патриарха Кирилла по-прежнему возносится за богослужениями в Латвийской православной церкви и на сегодняшний день она не состоит в церковном расколе».

Ранее, 8 сентября, на сайте латвийского парламента появилась информация о том, что ЛПЦ признали независимой от Московского патриархата. Причиной отделения стала поддержка Российской православной церковью специальной военной операции на Украине, отметили в сообщении сейма.

5 сентября президент Латвии Эгилса Левтса внес поправки в закон о ЛПЦ. Они были разработаны совместно с минюстом страны. В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мракобесами тех, кто поддерживает такую идею.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным. Многие канонические православные церкви по всему миру не признали «новую церковь» Украины.

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