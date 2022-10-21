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В РФ прекращена продажа бренда Lamel

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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После обращения российского Минпромторга к крупным торговым организациям в РФ насчет поддержки брендом косметики Lamel Professional террористических действий в России они (торговые сети. — Ред.) разорвали с брендом сотрудничество. Информация об этом содержится в ответе ведомства, который подписал заместитель министра Виктор Евтухов на обращение депутата Госдумы Яны Лантратовой о снятии с продажи товаров бренда Lamel.

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«Вместе с тем письмом Минпромторга России от 13.10.2022 <…> в отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли были разосланы сведения об информационной поддержке брендом Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) террористических действий в Российской Федерации», — сообщается в документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Минпромторг отметил, что хозяйствующие субъекты России самостоятельно определяют все элементы торговой политики, в том числе принимают решения, которые касаются партнерских отношений, поставщиков, каналов сбыта продукции.

Как подчеркнуло Министерство промышленности и торговли, на основании поступивших данных с брендом Lamel прекратили сотрудничество Ozon, Wildberries, Lamоda, «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «Рив Гош», «Иль де Ботэ», «Золотое яблоко», CDEK.Shopping, «Л’Этуаль». Тем временем «Яндекс.Маркет» постепенно удаляет карточки товаров с данным брендом.

Отношения российских организаций с Lamel пошатнулись после празднования британским брендом взрыва на Крымском мосту. 9 октября компания поздравила свою аудиторию с «Днем взрыва». В этой связи на следующий день был уничтожен склад косметики в Киеве.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика с номерами Краснодарского края. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

12 октября в ФСБ отметили, что организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В этот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Все они позднее были арестованы.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ЧП, сказав, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

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