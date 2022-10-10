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Склад бренда Lamel уничтожен после празднования взрыва на Крымском мосту

Склад британской косметической компании Lamel в Киеве уничтожен после празднования взрыва на Крымском мосту
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Фото: соцсети
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Склад британской косметической компании Lamel в Киеве уничтожили в понедельник, 10 октября, заявила ее основательница Наталья Яроменко в Сети.

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9 октября Lamel в социальных сетях «отпраздновала» теракт на Крымском мосту, поздравив аудиторию с «Днем взрыва» после теракта на сооружении.

После этого торговые сети РФ «Золотое Яблоко» и «Рив Гош» разорвали сотрудничество с Lamel.

«Продукция бренда Lamel недоступна по всей сети «Золотое Яблоко»: речь о всех магазинах во всех странах присутствия, о сайте и приложении», — высказалась ассистент PR-отдела сети Александра Кочерова в беседе с «Известиями».

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Позже ФСБ удалось установить подозреваемых в подготовке теракта. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин предположил, что к ЧП причастны украинские спецслужбы, которым помогали граждане России и других государств.

Ранее американская газета The New York Times также написала, что за взрывом грузовика на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

По сведениям источника «Известий», на мосту взорвался автомобиль марки International ProStar с кубанскими госномерами. Транспортное средство было зарегистрировано на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова.

По предварительной информации СКР, в результате взрыва погибли три человека.

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