СМИ сообщают о воздушной тревоге по всей Украине

На Украине в Киевской, Черкасской, Черниговской, Ровненской, Полтавской и Ивано-Франковской областях объявлена воздушная тревога. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Тревога по всей Украине», — дополняется в Telegram-канале издания.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким и руководитель областной администрации Кировоградской области Андрей Райкович рассказывают в своих Telegram-каналах об объявлении воздушной тревоги в указанных регионах.

«Страна.ua» пишет о взрывах в Николаеве. «Сообщают о взрывах в Николаеве», — говорится в публикации.

Утром в пятницу стало известно о воздушной тревоге в центральной, восточной частях страны, в частности в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Также некоторые СМИ сообщают о воздушной тревоге в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Днем ранее также сообщалось об объявлении воздушной тревоги во всех украинских регионах. Сирены были слышны в том числе на западе страны и в Киеве.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что вооруженные силы (ВС) РФ поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.

Тем временем в Николаеве после прилетов пропал свет.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.

19 октября также стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. По данным немецкого таблоида Bild, отмена визита Штайнмайера «вызвала раздражение Киева».

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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