Аналитик спрогнозировал стоимость нефти

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко спрогнозировал в пятницу, 21 октября, стоимость нефти в ближайшие недели.

Эксперт отметил, что цена на нефть зависит от большого количества факторов.

«Кроме рыночных, которые сохраняют свои позиции, существуют геополитические факторы. В первую очередь это фактор санкционный, который набирает обороты», — сказал аналитик в беседе с RT.

Мищенко напомнил, что с 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морем, и это сильно влияет на состояние рынка.

«Это тот фактор, который может влиять на дальнейшее повышение цен. Ожидание запрета будет толкать покупателей закупить объемы с запасом», — отметил он.

Также специалист высказал мнение, что рецессия в еврозоне влияет на снижение цен.

«В ближайшие несколько недель цена сохранится на том же уровне — от $90 до $100 за баррель, если ничего серьезного не произойдет», — заключил он.

Ранее в этот день глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия проигрывает энергетическую битву. По его словам, несмотря на высокие цены на газ и нефть, Москва несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, на которую ранее приходилось три четверти экспорта природного газа, а также 55% нефти, передает НСН.

18 октября Министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Их продажа уже началась, подача заявок продлится до 25 октября. Поставка по контрактам ожидается в декабре, сообщается на сайте kp.ru.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Между тем 4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.