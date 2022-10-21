Реклама
Прямой эфир
Армия
Песков заявил об отсутствии обсуждения вопроса о призыве женщин в армию
Мир
Эрдоган заявил об обсуждении странами Европы перспектив газового хаба в Турции
Армия
ВС РФ за сутки сорвали две попытки наступления украинских боевиков в Херсонской области
Авто
АвтоВАЗ приступил к подбору поставщиков компонентов для Lada Vesta
Армия
Российские войска сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Экономика
В Москве запустили производство импортозамещающей микроэлектроники
Общество
Пожар на складе «Ногинск –Технопарк» в Подмосковье потушен
Мир
Лукашенко рассказал о формировании структуры власти по новой Конституции
Армия
ВКС России уничтожили ангар с иностранной техникой ВСУ в Херсонской области
Мир
Зарядное устройство загорелось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты
Мир
Лукашенко заявил о возможностях белорусских дронов перекрыть границу с Украиной
Мир
В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать непонятные и сложные слова
Сюжет:

Аналитик спрогнозировал стоимость нефти

Аналитик Мищенко спрогнозировал стоимость нефти до $100 за баррель в ближайшие недели
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко спрогнозировал в пятницу, 21 октября, стоимость нефти в ближайшие недели.

Попал под сокращение: Байден просчитался в дипломатической игре за дешевую нефть
ОПЕК+ решила сократить добычу, несмотря на реверансы администрации США перед выборами

Эксперт отметил, что цена на нефть зависит от большого количества факторов.

«Кроме рыночных, которые сохраняют свои позиции, существуют геополитические факторы. В первую очередь это фактор санкционный, который набирает обороты», — сказал аналитик в беседе с RT.

Мищенко напомнил, что с 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морем, и это сильно влияет на состояние рынка.

«Это тот фактор, который может влиять на дальнейшее повышение цен. Ожидание запрета будет толкать покупателей закупить объемы с запасом», — отметил он.

Также специалист высказал мнение, что рецессия в еврозоне влияет на снижение цен.

«В ближайшие несколько недель цена сохранится на том же уровне — от $90 до $100 за баррель, если ничего серьезного не произойдет», — заключил он.

Ранее в этот день глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия проигрывает энергетическую битву. По его словам, несмотря на высокие цены на газ и нефть, Москва несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, на которую ранее приходилось три четверти экспорта природного газа, а также 55% нефти, передает НСН.

18 октября Министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Их продажа уже началась, подача заявок продлится до 25 октября. Поставка по контрактам ожидается в декабре, сообщается на сайте kp.ru.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Между тем 4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022