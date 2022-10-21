В Кремле не назвали точной даты завершения частичной мобилизации
Конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ пока нет. Об этом заявил журналистам в пятницу, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 14 октября российский лидер Владимир Путин сообщал, что мобилизация завершится примерно за две недели. В настоящее время какой-то более точной даты нет, указал Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается и уроки из процесса выносятся.
«Пока делать какие-то выводы преждевременно. Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс (частичной мобилизации) на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране», — сказал Песков на брифинге.
18 октября он заявил, что Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в стране, несмотря на объявление о завершении мобилизационной кампании в ряде регионов.
20 октября президент России сам проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Во время визита Путин побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт. Российский лидер также опробовал снайперскую винтовку Драгунова (СВД) на полигоне в Рязанской области, сделав несколько выстрелов.
Тогда же в Минобороны РФ журналистам рассказали, что курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью. Каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат.
17 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация в Москве завершена. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие с 17 октября. О завершении частичной мобилизации отчитывались также Московская область, Бурятия, Хакасия, Тыва и другие регионы.
14 октября Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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