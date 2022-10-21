В Кремле не назвали точной даты завершения частичной мобилизации

Конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ пока нет. Об этом заявил журналистам в пятницу, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 14 октября российский лидер Владимир Путин сообщал, что мобилизация завершится примерно за две недели. В настоящее время какой-то более точной даты нет, указал Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается и уроки из процесса выносятся.

«Пока делать какие-то выводы преждевременно. Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс (частичной мобилизации) на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране», — сказал Песков на брифинге.

18 октября он заявил, что Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в стране, несмотря на объявление о завершении мобилизационной кампании в ряде регионов.

20 октября президент России сам проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Во время визита Путин побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт. Российский лидер также опробовал снайперскую винтовку Драгунова (СВД) на полигоне в Рязанской области, сделав несколько выстрелов.