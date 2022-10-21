Реклама
Прямой эфир
Авто
В Китае представили электроседан Venucia D60EV Plus
Общество
Песков заверил в проверке сообщений об отправке мобилизованных без должной подготовки
Мир
Эрдоган указал на отсутствие препятствий для продления зерновой сделки
Общество
В Кремле не назвали точной даты завершения частичной мобилизации
Авто
Число смертельных ДТП снизилось на дорогах Подмосковья на 8%
Армия
Песков заявил об отсутствии планов увеличивать срок службы в армии до 2 лет
Мир
Полиция Норвегии отпустила четырех задержанных за фотосъемку россиян
Мир
В Кремле отметили заинтересованность России и Турции в газовом хабе
Мир
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Мир
Москва выдала Минску семерых причастных к экстремизму граждан Белоруссии
Общество
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне
Экономика
«Ростех» нарастил производство техники для армии
Сюжет:

В Кремле не назвали точной даты завершения частичной мобилизации

Песков: конкретной даты завершения частичной мобилизации в России нет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ пока нет. Об этом заявил журналистам в пятницу, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 14 октября российский лидер Владимир Путин сообщал, что мобилизация завершится примерно за две недели. В настоящее время какой-то более точной даты нет, указал Песков.

Частичная мобилизация: что брать с собой в военкомат
Советы новобранцам, что делать, если пришла повестка, и какие вещи брать с собой

Официальный представитель Кремля также отметил, что выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается и уроки из процесса выносятся.

«Пока делать какие-то выводы преждевременно. Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс (частичной мобилизации) на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране», — сказал Песков на брифинге.

18 октября он заявил, что Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в стране, несмотря на объявление о завершении мобилизационной кампании в ряде регионов.

20 октября президент России сам проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Во время визита Путин побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт. Российский лидер также опробовал снайперскую винтовку Драгунова (СВД) на полигоне в Рязанской области, сделав несколько выстрелов.

Тогда же в Минобороны РФ журналистам рассказали, что курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью. Каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат.

17 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация в Москве завершена. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие с 17 октября. О завершении частичной мобилизации отчитывались также Московская область, Бурятия, Хакасия, Тыва и другие регионы.

14 октября Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022