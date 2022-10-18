В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 октября заявил, что президент России Владимир Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в стране, несмотря на объявление о завершении мобилизационной кампании в ряде регионов.

«Министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено», — сказал Песков.

Таким образом, по его словам, сам процесс частичной мобилизации завершен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа, пока его нет, отметил Песков.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация в Москве завершена. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие с 17 октября.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе завершена частичная мобилизация.

О завершении частичной мобилизации отчитывались ранее Бурятия, Хакасия, Тыва и другие регионы.

14 октября Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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