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Минобороны РФ заявило о повышенной интенсивности курса обучения мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ в четверг, 20 октября.

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«Курс обучения мобилизованных проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат», — заявили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 20 октября проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства также заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу.

13 октября Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных в Подмосковье. Как отметило оборонное ведомство, на полигоне мобилизованные выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Уточняется, что стрельба проводится из всего штатного вооружения.

11 октября министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Так, глава оборонного ведомства обратил внимание на качество практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны СВО.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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