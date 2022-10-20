Путин опробовал российскую снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области

Президент России Владимир Путин 20 октября опробовал российскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД) на полигоне в Рязанской области, сделал несколько выстрелов.

На стрельбище Путин посмотрел, как идут учебные стрельбы, а затем, надев защитные очки и наушники, сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лежа.

Ранее в этот день Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства на месте заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Во время визита Путин побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт. Кроме того, верховный главнокомандующий проинспектировал занятия с мобилизованными по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

13 октября Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных в Подмосковье. Как отметило оборонное ведомство, на полигоне мобилизованные выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Уточняется, что стрельба проводится из всего штатного вооружения.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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