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В Кремле отметили заинтересованность России и Турции в газовом хабе

Песков: все нюансы, касающиеся газового хаба в Турции, будут прорабатывать
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В инициативе о создании газового хаба заинтересованы и Россия, и Турция. Об этом 21 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока стройного понимания нет. Идея концептуальная была поддержана президентом Турции. На встрече в Астане президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации. Это инициатива, которая в интересах и Москвы, и Анкары», — сказал он журналистам на брифинге.

Песков отметил, что все нюансы, касающиеся хаба, будут прорабатывать. Для этого должны быть определены и продавцы, и покупатели.

Замена позиций: газовый хаб в Турции может быть интересен южной Европе
Что еще обсудили Путин и Эрдоган и чем закончился саммит в Астане

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в Турции. Он указал на то, что Европа может использовать российский газ через Турцию.

17 октября власти Турции призвали поддержать Анкару в усилиях по созданию международного газового хаба. Как отметил официальный представитель правящей в стране партии Омер Челик, Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы. По его словам, все сходятся во мнении, что Турция является самой надежной страной для реализации этой инициативы.

Ранее, 16 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

14 октября Эрдоган заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, который будет создан в Турции. По словам Эрдогана, международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

На «Российской энергетической неделе» 12 октября Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. В этот же день турецкие СМИ сообщили, что идея Путина будет рассмотрена 13 октября в ходе его встречи с Эрдоганом в Астане.

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