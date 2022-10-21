США заявили о подозрении Артема Усса в контрабанде нефти из Венесуэлы

США подозревают сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA на сотни миллионов долларов для России и Китая. Об этом 20 октября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение.

«Ответчики Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей», — сказано в документе.

Усс и Орехов, по версии обвинителей, приобретали нефть у PDVSA неоднократно. Участвовавшие в сговоре Орехов, Усс, Кузургашева, Хуан Фернандо Серрано Понсе, Хуан Карлос Сото, а также их сообщники использовали подставные компании для совершения финансовых операций с венесуэльской PDVSA. Делалось это ради того, чтобы скрыть махинации от финансовых учреждений США.

Ранее в этот день Артем Усс, арестованный в Милане по обвинениям США в уклонении от санкций и отмывании денег, заявил о своей невиновности. Адвокат Усса отметил, что материалы дела должны прибыть из США в Италию в ближайшие дни.

Генеральное консульство России в Милане в тот же день сообщило, что дипломаты РФ в Милане встретились с Артемом Уссом дважды с момента задержания. Отмечалось, что в течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение шести месяцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. Она подчеркнула, что цинизм ситуации заключается в том, что задержанные россияне будут использоваться в политических целях США.

Американское министерство юстиции 19 октября сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что политический окрас предъявляемых его сыну обвинений со стороны США очевиден.