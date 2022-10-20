В Россию в рамках параллельного импорта было ввезено более 1,6 млн т товаров

Более 1,6 млн т товаров на сумму $12,6 млрд ввезено в РФ в рамках параллельного импорта. Чуть более половины — это товары критического импорта, то, что попало под санкции, передает телеканал «Известия». Параллельный импорт был легализован в мае. С мая по сентябрь объемы ввоза увеличились практически в два раза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.