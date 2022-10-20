Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом отказался комментировать связь ареста Усса с делом Грайнер
Политика
Песков сообщил об отдельной встрече Путина и Шойгу во время посещения полигона
Мир
Арестович указал на риск для Украины остаться без света и тепла на месяцы
Общество
ПЦР-тест на COVID-19 отменили для прилетающих из-за рубежа непривитых россиян
Мир
Британские власти расширили санкционный список по России и Ирану
Политика
Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года
Мир
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера
Мир
Глава МО Латвии усомнился в готовности немцев «отдать жизни» за Прибалтику
Армия
ВС РФ вплотную подошли к Бахмуту
Политика
Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации
Армия
ПВО сбила беспилотник ВСУ на артемовском направлении в ДНР
Мир
Башар Асад поздравил делегацию РФ с присоединением новых регионов

Песков сообщил об отдельной встрече Путина и Шойгу во время посещения полигона

0
Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области провел отдельную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом 20 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

То еще довольствие: как будут решаться проблемы обеспечения мобилизованных
Почему на выплаты призванным в армию и бытовые условия для бойцов обратил особое внимание президент

«Разумеется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства на месте заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Во время визита Путин побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт. Кроме того, Верховный главнокомандующий проинспектировал занятия с мобилизованными по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

Кроме того, на стрельбище президент опробовал российскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД), сделав несколько выстрелов.

13 октября Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных в Подмосковье. Как отметило оборонное ведомство, на полигоне мобилизованные выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Уточняется, что стрельба проводится из всего штатного вооружения.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022