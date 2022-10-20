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Табачная компания Philip Morris решила не покидать российский рынок

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Фото: ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON
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Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) оценила размер своих активов в России в $2,6 млрд и решила не покидать российский рынок. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности PMI за III квартал 2022 года, опубликованные на сайте компании 20 октября.

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Из отчета также следует, что компания планирует создать в России самодостаточную независимую организацию. Компания продолжает активно работать над возможными вариантами в контексте быстро меняющейся нормативно-правовой среды.

В то же время аффилированные компании PMI в стране, в том числе фабрика в Ленинградской области, продолжают работу и сохраняют рабочие места. В соответствии со ставшим доступным ранее письмом для сотрудников организации, «целью является создание к концу 2022 года самодостаточной организации в России, способной вести бизнес с максимальной независимостью», пишет ТАСС.

В июле компания сообщала о намерении определиться с возможным сценарием реструктуризации российского бизнеса, включая передачу активов, и уйти с российского рынка. Отмечалось, что компания намерена переориентироваться на азиатский и европейский рынки.

При этом исполнительный директор Яцек Ольчак подчеркивал, что российский рынок является седьмым по величине для компании. Так как доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции, уход будет непростым. Ранее, 9 марта, сообщалось, что PMI снижает объемы производства, а также приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России.

Между тем российское подразделение крупнейшего в мире производителя сигарет Japan Tobacco International (JTI) сообщило 28 апреля, что продолжит операционную деятельность в РФ, чтобы бесперебойно обеспечивать потребителей высококачественной продукцией.

В марте об уходе или приостановке бизнеса в России заявили British American Tobacco и британская табачная компания Imperial Brands.

19 октября сообщалось, что с начала февральских событий об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов, о приостановке деятельности заявило более 180 брендов. При этом растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту — таким образом, на рынке продолжают функционирование 17 ритейлеров.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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