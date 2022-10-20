Табачная компания Philip Morris решила не покидать российский рынок

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) оценила размер своих активов в России в $2,6 млрд и решила не покидать российский рынок. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности PMI за III квартал 2022 года, опубликованные на сайте компании 20 октября.

Из отчета также следует, что компания планирует создать в России самодостаточную независимую организацию. Компания продолжает активно работать над возможными вариантами в контексте быстро меняющейся нормативно-правовой среды.

В то же время аффилированные компании PMI в стране, в том числе фабрика в Ленинградской области, продолжают работу и сохраняют рабочие места. В соответствии со ставшим доступным ранее письмом для сотрудников организации, «целью является создание к концу 2022 года самодостаточной организации в России, способной вести бизнес с максимальной независимостью», пишет ТАСС.

В июле компания сообщала о намерении определиться с возможным сценарием реструктуризации российского бизнеса, включая передачу активов, и уйти с российского рынка. Отмечалось, что компания намерена переориентироваться на азиатский и европейский рынки.

При этом исполнительный директор Яцек Ольчак подчеркивал, что российский рынок является седьмым по величине для компании. Так как доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции, уход будет непростым. Ранее, 9 марта, сообщалось, что PMI снижает объемы производства, а также приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России.

Между тем российское подразделение крупнейшего в мире производителя сигарет Japan Tobacco International (JTI) сообщило 28 апреля, что продолжит операционную деятельность в РФ, чтобы бесперебойно обеспечивать потребителей высококачественной продукцией.

В марте об уходе или приостановке бизнеса в России заявили British American Tobacco и британская табачная компания Imperial Brands.

19 октября сообщалось, что с начала февральских событий об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов, о приостановке деятельности заявило более 180 брендов. При этом растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту — таким образом, на рынке продолжают функционирование 17 ритейлеров.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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