Табачная компания Philip Morris может покинуть РФ к концу года

Производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) планирует покинуть российский рынок к концу 2022 года. Об этом в четверг, 21 июля, исполнительный директор Яцек Ольчак заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем [уход] с Россией», — сообщил он.

По словам Ольчака, компания намерена переориентироваться на азиатский и европейский рынки. При этом он отметил, что российский рынок является седьмым по величине для компании. Так как доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции, уход будет непростым.

Исполнительный директор компании также полагает, что табачная продукция Philip Morris может появиться и на американском рынке, где ранее не была представлена.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что PMI снижает объемы производства, а также приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России.

Между тем российское подразделение крупнейшего в мире производителя сигарет Japan Tobacco International (JTI) сообщило 28 апреля, что продолжит операционную деятельность в РФ, чтобы бесперебойно обеспечивать потребителей высококачественной продукцией.

Однако в марте об уходе или приостановке бизнеса в России заявили British American Tobacco и британская табачная компания Imperial Brands.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».