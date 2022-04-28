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Japan Tobacco заявила о продолжении работы в России

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Российское подразделение крупнейшего в мире производителя сигарет Japan Tobacco International (JTI), продолжает операционную деятельность в РФ, чтобы бесперебойно обеспечивать потребителей высококачественной продукцией. Об этом заявили «Известиям» в компании в четверг, 28 апреля.

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Ранее в этот же день в JT Group сообщали, что рассматривают вариант продажи своего бизнеса в России из-за «всё более сложных условий ведения бизнеса», а также вероятности возникновения препятствий для деятельности компании.

«Компания подтверждает, что в соответствии с озвученным 10 марта решением, приостановила новые инвестиции и новые маркетинговые активности в России. Учитывая сложную и непредсказуемую операционную среду в стране в текущих условиях и зависимость цепочки поставок JTI от импортного сырья, компания рассматривает различные сценарии развития ситуации», — добавили в компании.

В России у JTI четыре завода, включая две фабрики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также около 70 офисов и подразделений. В марте фирма приостановила новые инвестиции и маркетинговые мероприятия на российском рынке. Также была приостановлена работа предприятия в городе Кременчуг в центральной части Украины.

В марте об уходе или приостановке бизнеса в России заявили: British American Tobacco, британская табачная компания Imperial Brands и американская корпорация Philip Morris International (PMI), в которой пожаловались на снижение объемов производства на российской территории, а также рассказали о приостановке инвестиций и запуска новых продуктов.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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