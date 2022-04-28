Japan Tobacco рассматривает возможность продажи бизнеса в России

Один из крупнейших в мире производителей сигарет Japan Tobacco International (JTI) рассматривает вариант продажи своего бизнеса в России, следует из заявления, опубликованного в четверг, 28 апреля, на сайте компании.

«Учитывая всё более сложные условия ведения бизнеса и вероятность возникновения значительных препятствий для стабильной и устойчивой деятельности нашей компании, мы решили рассмотреть варианты управления табачным бизнесом на российском рынке, включая отделение бизнеса от управления JT Group», — говорится в сообщении.

В России у JTI четыре завода, включая две фабрики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также около 70 офисов и подразделений. В марте компания приостановила новые инвестиции и маркетинговые мероприятия на российском рынке. Кроме этого, была приостановлена работа предприятия в городе Кременчуг в центральной части Украины.

Ранее, в марте, об уходе или приостановке бизнеса в России сообщили British American Tobacco, британская табачная компания Imperial Brands и американская корпорация Philip Morris International (PMI), где заявили о снижении объемов производства на территории РФ, а также о приостановке инвестиций и запуска новых продуктов.

О приостановке работы в России с конца февраля уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, американская компания Apple, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Уход зарубежных компаний из России последовал на фоне санкций, введенных против РФ после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»