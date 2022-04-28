Прямой эфир
Мир
МИД пообещал жесткий ответ на провоцирование Киева к ударам по России
Мир
Несколько десятков районов Польши остались без газа из-за санкций против РФ
Общество
В Москве акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00
Мир
Росгвардия обезвредила склад украинских националистов в Харьковской области
Мир
Ярошенко заявил о желании привлечь власти США к ответственности
Мир
Столтенберг заявил о предоставленной Украине помощи на $8 млрд
Общество
СК изучит новые данные о биологической программе на Украине
Мир
В ДНР сообщили об аресте более 100 украинских военнопленных
Общество
СК РФ займется расследованием ракетного удара ВСУ по Херсону
Экономика
Роспотребнадзор разрешил рознице продавать хлеб без упаковки до 1 июня
Мир
Российские ПВО сбили украинский Су-24 над Николаевкой
Сюжет:

Japan Tobacco рассматривает возможность продажи бизнеса в России

Компания Japan Tobacco рассматривает возможность продажи бизнеса в России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из крупнейших в мире производителей сигарет Japan Tobacco International (JTI) рассматривает вариант продажи своего бизнеса в России, следует из заявления, опубликованного в четверг, 28 апреля, на сайте компании.

Дело табак: бумажную маркировку сигарет просят отменить
Зачем бизнес предлагает правительству перейти на цифровую идентификацию сигарет

«Учитывая всё более сложные условия ведения бизнеса и вероятность возникновения значительных препятствий для стабильной и устойчивой деятельности нашей компании, мы решили рассмотреть варианты управления табачным бизнесом на российском рынке, включая отделение бизнеса от управления JT Group», — говорится в сообщении.

В России у JTI четыре завода, включая две фабрики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также около 70 офисов и подразделений. В марте компания приостановила новые инвестиции и маркетинговые мероприятия на российском рынке. Кроме этого, была приостановлена работа предприятия в городе Кременчуг в центральной части Украины.

Ранее, в марте, об уходе или приостановке бизнеса в России сообщили British American Tobacco, британская табачная компания Imperial Brands и американская корпорация Philip Morris International (PMI), где заявили о снижении объемов производства на территории РФ, а также о приостановке инвестиций и запуска новых продуктов.

О приостановке работы в России с конца февраля уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, американская компания Apple, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Уход зарубежных компаний из России последовал на фоне санкций, введенных против РФ после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022