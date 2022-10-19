17 международных брендов остались в России после ребрендинга или продажи бизнеса

С начала февральских событий об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов, о приостановке деятельности заявили более 180 брендов. При этом растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту — таким образом, на рынке продолжают функционирование 17 ритейлеров, сообщили «Известиям» в консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia).

Также аналитики рассказали, что активно развиваются и занимают площадки в торговых центрах российские бренды: лидерами по открытиям и введению новых форматов в 2022 году можно считать два столичных торговых центра — ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Авиапарк», где, среди прочих, был открыт универмаг с широкой представленностью московских дизайнеров «Телеграф» площадью 904 кв. м и один из самых крупных магазинов российского бренда LIMÉ в новом формате площадью 1000 кв. м. О выходе на российский рынок ведут переговоры международные компании из стран-партнеров: Казахстана, Белоруссии, Армении, Турции и других, сообщили эксперты.

По данным NF Group, по итогам девяти месяцев 2022 года, на российский рынок вышли только пять международных брендов, что на 55% ниже аналогичного периода 2021 года, когда число новых иностранных ритейлеров достигло 11.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group (ex. Knight Frank Russia) Евгении Хакбердиевой, 2022 год стал новым вызовом для торговой недвижимости, в том числе и для девелопмента.

«По итогам III квартала 2022 года мы видим, как многие крупные международные игроки начали освобождать или оптимизировать площадки в столичных торговых центрах, что привело к росту среднего уровня вакансии, которая по итогам девяти месяцев составила 14,5%. В текущих условиях сложно давать какие-либо прогнозы по темпам восстановления, но мы уверены, что рынок продолжит искать альтернативные способы для поддержания бизнеса и заполнения пустующих площадей», — рассказала она.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

Центр стратегических разработок 7 октября опубликовал доклад, согласно которому иностранные компании, ограничившие деятельность в РФ или заявившие об уходе, потеряли от $200–240 млрд.