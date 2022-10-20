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Эксперт оценил заявления о преодолении ФРГ энергетической зависимости от России

Эксперт Митрахович: Европа пользуется российским газом, который она закачала в свои хранилища
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Европа пользуется российским газом, который она закачала в свои хранилища. Об этом рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России.

Он отметил, что хранилища будут активно использоваться в отопительный сезон.

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«Поэтому правильно было бы говорить про тот год, когда бы вообще не было российских поставок. Учитывая, что в первую половину года они шли, в этих условиях нельзя сказать, что Германия освободилась [от зависимости от энергоносителей из РФ]», — заключил эксперт.

О том, что Германия преодолела зависимость от российских энергоресурсов, Шольц заявил 20 октября. Канцлер также рассказал, что страна «вступает в зиму хорошо подготовленной».

При этом, по его словам, ФРГ рассчитывает сократить потребление газа на 20%.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз за восемь месяцев сократил на две трети «огромную зависимость» от поставок газа из России. Она уточнила, что европейские подземные газовые хранилища заполнены на 92%.

При этом 18 октября премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер рассказал Bild, что Германия намерена продолжить покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине.

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин 6 октября отметил, что Москва допускает полный отказ Берлина от газа РФ в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.

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