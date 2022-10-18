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В Германии заявили о желании покупать газ из РФ после конфликта на Украине

Премьер Саксонии Кречмер: Германия намерена продолжать покупать энергоносители у РФ после окончания конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Dietze
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Германия намерена продолжить покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, пишет немецкая газета Bild.

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Отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от запланированной на 20 октября в Ганновере конференции премьер-министров земель и министров энергетики, Кречмер сказал, что на встречи нужно будет, в частности, обсудить сдерживание цен на газ.

«Мы должны уточнить, что на самом деле с арабскими странами заключается достаточно контрактов на поставку, что федеральное правительство привержено также продвижению немецкого газа и что мы сошлись во мнении после окончания этого конфликта снова получать сырье из России», — сказал он.

Ежегодная конференция глав правительств федеральных земель Германии пройдет в Ганновере с 19 по 21 октября.

Ранее, 11 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

До этого, 7 сентября, издание Der Spiegel предрекло сложности в немецкой экономике предстоящей зимой. В статье сказано, что Германии будет проблематично заполнить свои газовые хранилища полностью, при этом поводов для переживаний у немцев нет, так как правительство ФРГ закупит газ у других государств, хоть на это и уйдет больше средств.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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