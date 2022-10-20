Трасс возглавит консерваторов на следующих выборах в парламент

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс возглавит Консервативную партию на следующих парламентских выборах. Об этом 20 октября заявил ее представитель, чей ответ приводит The Telegraph.

Вопрос прозвучал в связи с тем, что в последнее время Трасс стала стремительно терять популярность. Так, 19 октября вышли данные, согласно которым больше половины опрошенных поддержали ее уход с поста главы правительства. Также 78% британцев заявили, что под руководством Трасс Консервативная партия не выиграет выборы, которые состоятся не позже января 2025 года.

Несмотря на это, в тот же день Трасс, отвечая на вопрос об отставке, заявила, что не собирается сдаваться. Она добавила, что действует «в национальных интересах», чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

Также 19 октября глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что уход Трасс с поста премьер-министра не поможет решить накопившиеся в стране проблемы. Он также отметил, что может понять «злость» людей, недовольных политикой правительства, однако увольнять Трасс — это не выход.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении бывшего премьера Бориса Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

В тот же день сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

Днем ранее британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этом посту Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.