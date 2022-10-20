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Страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян

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Страны Шенгенской зоны внезапно перестали выдавать «длинные» визы россиянам. об этом рассказали представители туристической отрасли. Со слов экспертов шенгены туристам стали выдавать на очень короткие периоды, буквально на период поездки, сообщает телеканал «Известия». До 2020 года мультивизы во Францию выдавали сроком на пять лет, а в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года, подчеркнули в ассоциации туроператоров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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