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Жителей Киевской области призвали прекратить пользоваться холодильниками

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Жителей Киевской области призвали 20 октября ограничить использование электроприборов для экономии электричества. Об этом в четверг, 20 октября, заявил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

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Граждан попросили воздержаться от использования электрообогревателей, электроплит, утюгов, бойлеров, телевизоров, микроволновок, роутеров, холодильников, чайников, стиральных машин и других устройств.

Представителям бизнеса предложили отказаться от уличного освещения, внутреннего освещения помещений, подсветки прилавков и стендов, телевизоров, LED-экранов и вывесок, большегабаритных и строительных приборов.

Рекомендация по экономии электроэнергии будет действовать с 7:00 до 23:00 по местному времени. Эту меру объяснили необходимостью восстановления энергосистемы Украины.

Ранее в этот день президент страны Владимир Зеленский заявил об уничтожении еще трех объектов энергоинфраструктуры. Он также призвал сократить потребление электричества с 7 утра.

Всего на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры из-за обстрелов ВС РФ, рассказал 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире украинского единого новостного марафона. Специалист отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

Этим же днем заместитель главы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

18 октября Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, это привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 октября заявил, что в результате нанесенных ударов пострадала энергетическая инфраструктура в Киеве. Он отметил, что в каждом регионе Украины имеется план антикризисного реагирования.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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