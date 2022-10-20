Центробанк посчитал нецелесообразным покупать золото в резервы

Накапливать золото в золотовалютных резервах в настоящий момент нецелесообразно, считает Центральный банк (ЦБ) РФ. Мнение ранее высказал зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе заседания Совета Федерации. «Известия» выяснили, каково сейчас состояние российских резервов, нужны ли еще слитки и выполняют ли резервы свои функции.

На данный момент в физическом золоте находятся более 20% резервов. Последний раз банк России закупал драгоценные металлы в резервы в период с марта по апрель, чтобы в нестабильной ситуации компенсировать часть замороженных средств. Приобретения происходили у российских производителей, которые могли экспортировать золото за рубеж.

После возникновения внутреннего спроса на золото, у ЦБ нет необходимости скупать избыток у производителей, так как это соответствовало бы денежной эмиссии (могло бы привести к увеличению денежной массы. — Ред.) с точки зрения макропоказателей, что подстегнуло бы инфляцию.

Кроме того, в данный момент золото значительно подешевело, если сравнивать с мартовскими показателями: с $2000 за унцию до $1643. Главный экономист информационного-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман указал, что это связано с жесткой политикой мировых ЦБ, а в первую очередь ФРС США. Именно они повышают процентные ставки в борьбе с рекордной инфляцией в стране.

«Это делает более привлекательными для инвесторов вложения в приносящие процентный доход активы, в основном долларовые. Соответственно, происходит отток средств из золота, а его выраженная в дорожающих долларах цена падает. Данная тенденция может продолжиться, поскольку ФРС намечает и далее поднимать ставки в предстоящие месяцы», — рассказал Гойхман.

При этом отмечается, что сокращение резервов наблюдается не только в России, глобальные валютные резервы падают самыми быстрыми темпами за всю историю в 2022 году. Так, по подсчетам Bloomberg, в этом году они сократились на 7,8%, то есть на триллион долларов, до $12 трлн.

Однако в России запасы — одни из крупнейгих в мире и положение, даже с учетом санкций, значительно отличается от многих стран. Несмотря на блокировку часть резервов по-прежнему может использоваться Минфином.

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Достаток и уют: почему Центробанк отказался покупать золото в резервы