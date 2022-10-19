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В Минздраве заявили о пользе беременности для организма

Эксперт Минздрава РФ Долгушина: беременность снижает риск развития рака
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Беременность полезна для организма женщины, она снижает риск развития онкологических заболеваний, усиливает регенерацию различных тканей и продлевает жизнь. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина 19 октября в пресс-центре МИЦ «Известия», где проходит круглый стол «Повышение рождаемости в России: социальные и медицинские аспекты».

«Беременность очень полезна для организма женщины. Беременность продлевает жизнь женщины, она увеличивает регенерацию различных тканей и органов, снижает риск рака репродуктивных органов, то есть это та золотая возможность, которая не дана мужчинам», — отметила Долгушина.

Специалист подчеркнула, что, откладывая беременность на более позднее время, женщина сталкивается в силу возраста с развитем различных болезней. По ее словам, после 35 лет в среднем каждая женщина имеет одно-два хронических заболевания.

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«Это необязательно заболевания репродуктивной системы, но они тоже влияют на нее. Не только сам возраст, который привносит риск генетических нарушений у потомства, риск преждевременных родов, но и эти сопутствующие заболевания играют свою негативную роль», — уточнила эксперт.

10 октября гинеколог Евгений Тажетдинов дал россиянкам советы по планированию беременности. По его словам, в первую очередь нужно обязательно рассказать своему врачу акушеру-гинекологу, что вы хотели бы родить ребенка в течение ближайшего года или двух.

Также он добавил, что нужно сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности, подчеркнул врач.

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