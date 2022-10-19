В Будапеште появились плакаты с изображением бомбы и надписью «санкции»

На улицах и в метро Будапешта появились плакаты с изображением бомбы, на которой написано «санкции». Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» в среду, 19 октября.

Также на плакатах написано: «брюссельские санкции разрушают нас».

Сообщается, что такие же изображения с бомбами есть и на обложках аккаунтов правительства Венгрии в соцсетях.

Так, власти призывают граждан страны высказываться о санкциях во время проходящих в Венгрии национальных консультаций.

До этого, 16 октября, директор по коммуникациям правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик выразил надежду на то, что проходящие сейчас в стране национальные консультации заставят руководство Европейского союза (ЕС) изменить санкционную политику в отношении РФ. Он также отметил, что самыми важными вопросами, вынесенными на национальные консультации в Венгрии, являются энергетические санкции, напомнив, что ранее лидеры Евросоюза договорились не распространять ограничения на эту область, однако позднее большинство из них изменило свою позицию.

С 14 октября в Венгрии начали рассылать анкеты с семью вопросами об антироссийских санкциях. Вопросы связаны с газовой и нефтяной промышленностями, атомной энергетикой, туристической отраслью.

Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на разделенность Европы по вопросу антироссийских санкций. Лидер Венгрии отметил, что изменение санкционной политики ЕС могло бы снизить цены на энергию вдвое.

7 октября, Орбан заявлял, что ЕС должен изменить ошибочную санкционную политику в адрес России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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