Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска
Мир
Эрдоган заверил в обеспечении безопасности создаваемого в Турции газового хаба
Мир
МИД указал на риск столкновения ядерных держав из-за действий США на Украине
Экономика
Danone выйдет из бизнеса по производству молочных продуктов в России
Мир
Лукашенко заявил о развязывании Западом гибридной войны против стран СНГ
Мир
Маск подтвердил невозможность постоянно оплачивать Starlink на Украине
Мир
Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Общество
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России
Мир
Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных по диверсии на «Северных потоках»
Мир
В ЕС возник дефицит средств на возмещение поставок оружия Украине
Мир
Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху
Сюжет:

Политолог объяснил проведение в Венгрии опроса по санкциям против РФ

Политолог Мартынов: опрос жителей Венгрии по антироссийским санкциям нужен для повышения легитимности Орбана
0
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проведение опроса среди жителей Венгрии по их отношению к антироссийским санкциям делается для повышения внутренней легитимности премьер-министра страны Виктора Орбана. Такое мнение 14 октября в беседе с «Известиями» высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Политолог предположил, что кроме фиксации общественного мнения проведение такого опроса «никаких результатов иметь не будет».

«Скорее Орбан это делает для внутреннего пользования, для усиления своей внутренней легитимности. Поскольку из-за такой особой позиции Венгрии на Орбана оказывается очень мощное внешнее давление. <…> То, что мнение Венгрии однозначно, — это не фантазии Орбана вопреки мнению граждан Венгрии, а скорее наоборот, это особая позиция Венгрии, это следование именно общественным настроениям», — сказал Мартынов.

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о недальновидности политики стран Запада, будущем диалога Москвы и Киева и угрозе ядерного конфликта

С 14 октября в Венгрии начали рассылать анкеты с семью вопросами об антироссийских санкциях, пишет агентство «Прайм». Вопросы связаны с газовой и нефтяной промышленностями, атомной энергетикой, туристической отраслью.

7 октября Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. Он отметил, что санкции не оправдали возложенных на них надежд и Европа из-за них «медленно истекает кровью».

В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

В том же месяце центр изучения общественного мнения Századvég выявил, что более 70% венгров выступают против санкций в отношении России.

По данным опроса, 72% респондентов назвали скорее вредными для Европы и для Венгрии санкции, введенные Евросоюзом и США против России. 21% опрошенных назвали рестрикции скорее полезными. 50% венгров также охарактеризовали санкции как чрезмерные, а 25% — как достаточные. 20% опрошенных назвали ограничения в отношении России недостаточными.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022