Политолог объяснил проведение в Венгрии опроса по санкциям против РФ

Проведение опроса среди жителей Венгрии по их отношению к антироссийским санкциям делается для повышения внутренней легитимности премьер-министра страны Виктора Орбана. Такое мнение 14 октября в беседе с «Известиями» высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Политолог предположил, что кроме фиксации общественного мнения проведение такого опроса «никаких результатов иметь не будет».

«Скорее Орбан это делает для внутреннего пользования, для усиления своей внутренней легитимности. Поскольку из-за такой особой позиции Венгрии на Орбана оказывается очень мощное внешнее давление. <…> То, что мнение Венгрии однозначно, — это не фантазии Орбана вопреки мнению граждан Венгрии, а скорее наоборот, это особая позиция Венгрии, это следование именно общественным настроениям», — сказал Мартынов.

С 14 октября в Венгрии начали рассылать анкеты с семью вопросами об антироссийских санкциях, пишет агентство «Прайм». Вопросы связаны с газовой и нефтяной промышленностями, атомной энергетикой, туристической отраслью.

7 октября Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. Он отметил, что санкции не оправдали возложенных на них надежд и Европа из-за них «медленно истекает кровью».

В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

В том же месяце центр изучения общественного мнения Századvég выявил, что более 70% венгров выступают против санкций в отношении России.

По данным опроса, 72% респондентов назвали скорее вредными для Европы и для Венгрии санкции, введенные Евросоюзом и США против России. 21% опрошенных назвали рестрикции скорее полезными. 50% венгров также охарактеризовали санкции как чрезмерные, а 25% — как достаточные. 20% опрошенных назвали ограничения в отношении России недостаточными.