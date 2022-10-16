В Венгрии выразили надежду на изменение политики санкций ЕС против РФ

Правительство Венгрии надеется, что проходящие сейчас в стране национальные консультации заставят руководство Европейского союза (ЕС) изменить санкционную политику в отношении РФ. Об этом заявил в эфире радиостанции Kossuth директор по коммуникациям правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик в воскресенье, 16 октября.

«Если миллионы венгров выразят свое мнение по поводу санкций, Брюссель не сможет его игнорировать», — отметил политик.

Холлик отметил также, что, по его мнению, европейская бюрократия находится в отрыве от реальности, не обращая внимания на то, что антироссийские санкции уже «произвели обратный эффект», разрушая европейскую экономику.

Он добавил, что европейцы массово выходят на акции протеста, из-за зашкаливающих цен на энергоносители и огромных счетов за коммунальные услуги.

«В условиях демократии мнение миллионов людей нельзя игнорировать. Надеюсь, что это основополагающее правило еще не забыто в Брюсселе», — заключил Холлик.

Он также отметил, что самыми важными вопросами, вынесенными на национальные консультации в Венгрии, являются энергетические санкции, напомнив, что ранее лидеры Евросоюза договорились не распространять ограничения на эту область, однако позднее большинство из них изменило свою позицию.

До этого, 14 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на разделенность Европы по вопросу антироссийских санкций. Лидер Венгрии отметил, что изменение санкционной политики Евросоюза (ЕС) могло бы снизить цены на энергию вдвое.

7 октября, Орбан заявлял, что ЕС должен изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. Он отметил, что санкции не оправдали возложенных на них надежд и Европа из-за них «медленно истекает кровью». Также лидер Венгрии говорил, что Евросоюзу необходимо откровенно обсудить с Соединенными Штатами тему влияния антироссийских санкций на экономику объединения и стоит ли продолжать рестрикционную политику.

6 октября ЕС принял новый пакет антироссийских санкций, которые вступили в силу с 7 октября. Санкции предусматривают запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка. Комментируя введение потолка цен, президент России Владимир Путин подчеркивал, что в случае введения ограничений Западу грозит полная остановка поставок из страны.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отстоял нераспространение потолка цен на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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