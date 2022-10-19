Скандал с призывами посла Украины в Казахстане убивать русских — детали, итоги

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане после возмутительного высказывания, потрясшего даже многих сторонников Киева. Дипломат Петр Врублевский открыто призвал убивать русских — и получил мощнейшую волну критики со стороны мировой общественности. Подробности скандала и его развитие — в материале «Известий».

Что сказал посол Украины в Казахстане о русских

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале запись интервью украинского посла, где он открыто заявляет о намерениях киевского режима истребить «как можно больше русских».

«Чем больше убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям», — сказал Врублевский.

Российский дипломат подчеркнула, что подобные высказывания могут принадлежать лишь послу террористического режима.

«Восемь лет киевские нацисты убивали молча, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — резюмировала Захарова.

Реакция РФ на призывы посла Украины убивать русских

Сразу после публикации представителя МИД глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать словам украинского посла юридическую оценку. В рамках этого процесса всех участников видео проверят на предмет причастности к преступлениям в отношении Вооруженных сил России.

В Совфеде же заявления Врублевского удивления не вызвали. Сенатор Сергей Цеков отметил, что Украина никогда не могла похвастать дипломатической культурой.

«Глубоких людей ни в руководстве Украины, ни на дипломатической службе никогда не было. <…> Этот посол не является неожиданным или, скажем, из ряда вон выходящим — посол современной Украины», — заявил он «Известиям».

Единственное отличие в том, что Врублевский решился выразить позицию открыто, в то время как остальные украинские дипломаты молчат, отметил сенатор.

Реакция Казахстана на призывы посла Украины убивать русских

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) указала на террористическую направленность слов дипломата и потребовали у МИД республики признать посла персоной нон грата.

Глава ассоциации Владимир Божко отметил, что заявления Врублевского попирают статус посла и дипломатическую этику. В АРСК подчеркнули, что такие демарши подрывают межэтнические отношения в многонациональной стране, в которой в том числе проживают русские и украинцы.

Тогда МИД Казахстана вызвал Врубелевского к себе и выразил ему протест, напомнив, что такие действия не должны наносить ущерб дружественным отношениям между государствами.

5 октября в МИД республики также объяснили, что, находясь в Астане, Врублевский не посещает официальные встречи в министерстве, так как имеет статус нежелательного. В ведомстве сообщили, что временная кандидатура уже находится на рассмотрении и будет назначена в ближайшее время.

А 18 октября на сайте президента Украины появился указ об увольнении Врублевского с должности чрезвычайного и полномочного посла в Казахстане. Кто займет его место, пока не называется.