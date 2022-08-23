В Совфеде отреагировали на слова посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры. Об этом 23 августа «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.
Таким образом он прокомментировал высказывание украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.
«Глубоких людей ни в руководстве Украины, ни на дипломатической службе никогда не было. <…> Этот посол не является неожиданным или, скажем, из ряда вон выходящим — посол современной Украины. Фактически все украинские послы такие, только одни сидят и молчат, а другие, как этот дурачок, говорят», — сказал Цеков.
Сенатор положительно оценил реакцию Казахстана на ситуацию. МИД страны выразил Врублевскому протест.
«Казахстан отреагировал на это правильно. Не с точки зрения интересов России, а с точки зрения вообще этики посла и морального принципа дипломатической службы. Это показывает, что в Казахстане к дипломатической службе относятся очень серьезно. Это надо только поддерживать», — подчеркнул Цеков.
Видеозапись с заявлением Врубелевского появилась накануне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сказала, что такое может говорить только посол террористического режима.
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить Врублевского персоной нон грата.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать словам украинского посла юридическую оценку.