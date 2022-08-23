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В Совфеде отреагировали на слова посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Сенатор Цеков: Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры. Об этом 23 августа «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал высказывание украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

«Глубоких людей ни в руководстве Украины, ни на дипломатической службе никогда не было. <…> Этот посол не является неожиданным или, скажем, из ряда вон выходящим — посол современной Украины. Фактически все украинские послы такие, только одни сидят и молчат, а другие, как этот дурачок, говорят», — сказал Цеков.

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Сенатор положительно оценил реакцию Казахстана на ситуацию. МИД страны выразил Врублевскому протест.

«Казахстан отреагировал на это правильно. Не с точки зрения интересов России, а с точки зрения вообще этики посла и морального принципа дипломатической службы. Это показывает, что в Казахстане к дипломатической службе относятся очень серьезно. Это надо только поддерживать», — подчеркнул Цеков.

Видеозапись с заявлением Врубелевского появилась накануне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сказала, что такое может говорить только посол террористического режима.

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить Врублевского персоной нон грата.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать словам украинского посла юридическую оценку.

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