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В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины

В Казахстане ассоциация русских призвала объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД страны объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата в связи с его высказываниями о русских.

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Глава ассоциации Владимир Божко отметил в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ), что подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой, передает RT.

В ассоциации добавили, что подобные демарши посягают на мир и согласие в Казахстане, где проживает более 120 этносов, включая русских и украинцев.

«В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата», — говорится в заявлении.

Накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву посла Украины в Казахстане Петра Врублевского «убить как можно больше русских», сообщает телеканал «360». Он поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, уточняет телеканал «Звезда».

Видеозапись с заявлением Врубелевского о необходимости «убивать как можно больше русских» появилась ранее в этот же день, пишет Pravda.Ru.

В ассоциации также указали на то, что подобные высказывания может себе позволить исключительно посол террористического режима. Также посыл означает то, что на протяжении восьми лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, однако теперь стали открыто говорить о своих намерениях.

Ранее, 15 августа, президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

Волна русофобии в мире началась на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале Владимир Путин объявил 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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