Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, ранее высказавшегося об убийстве русских. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины 18 октября.

«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — сказано в указе.

Ранее, 12 октября, стало известно, что Врублевский покинет Казахстан в ближайшее время. Посол РФ в стране Алексей Бородавкин заявил, что в настоящий момент там назначен временный поверенный Украины. Сейчас власти рассматривают новую кандидатуру на пост посла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 октября заявила, что рассчитывает на принятие Казахстаном мер «к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста». Она отметила, что в МИД РФ был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости возвращения Врублевского в Астану.

В августе Врублевский дал интервью одному из казахских блогеров. В ходе беседы он сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя заявление украинского дипломата, Захарова указала, что такое может сказать только посол террористического режима. В тот же день глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву Врублевского.

На следующий день министерство иностранных дел Казахстана сообщило о выражении протеста в отношении украинского посла. В начале сентября Врублевский принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания о русских, объяснив их «повышенным эмоциональным состоянием» из-за ситуации на Украине.

Волна русофобии наблюдается в разных странах мира на фоне специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля обстановка в ЛДНР обострилась после участившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

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