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Россиянина Данченко оправдали в США по делу о даче ложных показаний ФБР

Присяжные в США оправдали россиянина Данченко по делу о даче ложных показаний ФБР
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Andy Dean
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Российский политический аналитик Игорь Данченко оправдан присяжными в США по обвинению в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) в отношении связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией. Об этом 18 октября сообщил американский телеканал CNN.

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«Мы знаем, что господин Данченко был невиновен. Сейчас американская общественность тоже это знает», — заявил адвокат аналитика Стюарт Сирс.

Суд присяжных признал Данченко невиновным по всем четырем пунктам обвинения, пятый из которых был снят судьей во время процесса.

Игорь Данченко обвинялся не только в даче ложных показаний, но и в том, что якобы получал от ФБР деньги за работу в качестве тайного осведомителя в течение трех лет.

Ранее, в ноябре 2021 года, Данченко отказался признавать вину в даче ФБР ложных показаний относительно предполагаемых связей РФ с Трампом. При этом аналитику могло грозить до 25 лет лишения свободы, если бы его признали виновным по всем пяти пунктам обвинения. Обвинение россиянину предъявили 4 ноября, но уже на следующий день его освободили под залог.

Бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман в беседе с «Известиями» 6 ноября рассказал, что обвинения в адрес Данченко позволили усомниться в подлинности досье экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила о предполагаемых связях Трампа с Россией и разглядеть в деле след демократов.

Сторонники Демократической партии и противники Трампа в 2015 году наняли исследовательскую фирму Fusion GPS для составления негативного досье на политика. Позднее к работе подключили бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила.

Тогда же портал BuzzFeed опубликовал документ, в котором утверждалось, что у «российских агентов» есть компрометирующая информация о Дональде Трампе. На расследование по так называемому российскому делу штаб политика выделил более $1 млн.

Сенатор США Линдси Грэм в 2020 году назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Позже бывший президент США написал у себя в Twitter, что Игорь Данченко — «российский агент».

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