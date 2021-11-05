Россиянин Игорь Данченко освобожден под залог в США. Он покинул здание суда, о чем стало известно в четверг, 4 ноября. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS Кэтрин Хэрридж в своем Twitter.

Отмечается, что российского аналитика отпустили из-под стражи с ограничительными условиями под залог в $100 тыc. По данным Хэрридж, россиянин не будет обязан носить электронный браслет, однако ему запретят покидать Вашингтон.



Кроме того, Данченко также должен сдать в течение суток паспорт.

Власти США арестовали аналитика Данченко в рамках расследования предполагаемых связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией ранее в этот же день, 4 ноября. Отмечалось, что арест аналитика является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом.

Ему предъявили обвинения по пяти пунктам дачи ложных показаний ФБР в период с июня по ноябрь 2017 года относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

В мае газета The Telegraph сообщила о том, что экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил предоставлял ФБР второе досье, содержащее компромат на Трампа. В материале говорится, что досье с компроматом было передано американским властям еще в период президентских сроков экс-президента.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Стила. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн.

В сентябре прошлого года сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Через некоторое время бывший американский лидер разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Игорь Данченко — «российский агент».