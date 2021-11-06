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Экс-прокурор США предположил причастность Хилари Клинтон к делу Данченко

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Обвинения в адрес российского аналитика Игоря Данченко позволили усомниться в подлинности досье экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила о предполагаемых связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией и разглядеть в деле след демократов, рассказал 6 ноября бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман в беседе с «Известиями»

«Если рассмотреть несколько последних обвинений, там были люди, которых суд может использовать в качестве источников информации, и он, думаю, еще попытается с ними сотрудничать, чтобы выяснить, как далеко могла зайти эта манипуляция, куда приведет след: к Хилари Клинтон? К ФБР? Которая игнорировала все доказательства долгое время», — размышляет Толман.

Он добавил, что гораздо важнее тот факт, что люди были все-таки связаны больше с кампанией Клинтон, нежели с Россией, и они «специально подтасовывали факты, чтобы скомпрометировать Дональда Трампа». Эксперт допускает, что суд может заинтересоваться самим Стилом, предоставившим досье без проверки источников. Если он автор документов, есть основания полагать, что он подтасовывал факты и Хилари Клинтон знала об этих манипуляциях.

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«Я думаю, Клинтон всё знала. Она участвовала в президентской гонке и была одной из ключевых фигур, кто снабдил всех этой информацией. Поэтому, конечно, она знала», — сказал он.

Толман отметил, что обвинения были и в адрес Трампа, и в адрес России. Но заявления о том, что обе стороны были в сговоре, оказались ложными.

«В обеих странах есть доброжелательно настроенные люди, которые не хотели бы быть обвинены в каких-либо нарушениях или махинациях. Хочется верить, что развенчание слухов приведет к улучшению отношений между двумя странами», — выразил надежду бывший прокурор США.

Накануне, 5 ноября, американский суд освободил под залог аналитика Игоря Данченко, забрав паспорт и обязав носить специальный браслет, отслеживающий его местонахождение. Мужчина был арестован 4 ноября за то, что, по информации минюста США, с июня по ноябрь 2017 года пять раз давал ложные показания ФБР относительно источников информации о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией.

В мае газета The Telegraph сообщила о том, что экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил предоставлял ФБР второе досье, содержащее компромат на Трампа. Оно было передано американским властям еще в период президентских сроков экс-президента.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Стила. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн.

В сентябре прошлого года сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Через некоторое время бывший американский лидер разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Игорь Данченко — «российский агент».

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