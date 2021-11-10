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Россиянин Данченко не признал вину в даче ложных показаний ФБР

Россиянин Данченко не признал вину в даче ложных показаний ФБР
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Россиянин Игорь Данченко на заседании суда США 10 ноября отказался признавать вину в даче ФБР ложных показаний относительно предполагаемых связей РФ с американским экс-президентом Дональдом Трампом.

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«Невиновен, ваша честь», — приводит «РИА Новости» слова Данченко.

Аналитику может грозит до 25 лет лишения свободы, если его признают виновным по всем пяти пунктам обвинения.

Данченко подозревают в том, что в период с июня по сентябрь 2017 года он пять раз давал ложные показания ФБР относительно источников информации о предполагаемых связях Трампа с Россией. 4 ноября россиянину предъявили обвинение, его арестовали арестовали. На следующий день он был освобожден под залог.

6 ноября бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман в беседе с «Известиями» рассказал, что обвинения в адрес Данченко позволили усомниться в подлинности досье экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила о предполагаемых связях Трампа с Россией и разглядеть в деле след демократов.

В 2015 году сторонники демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на политика. Позже к работе подключили экс-сотрудника британских спецслужб Кристофер Стила. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. На разбирательства по так называемому российскому делу штаб политика потратил более $1 млн.

В сентябре прошлого года сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Через некоторое время бывший американский лидер разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Игорь Данченко — «российский агент».

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