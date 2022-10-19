Кинолог рассказал о причинах отказа собак от еды

Собаководы часто сталкиваются с тем, что животные демонстрируют различные отклонения от привычного пищевого поведения. Например, собака всё время переедает или, напротив, избирательна в пище. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», о чем говорит такое поведение питомцев.

По словам специалиста, любое резкое изменение в поведении собаки должно насторожить хозяина.

Так, переедание может быть характерно для собак, которые привыкли бороться за еду. Питомец начинает потреблять больше, поскольку боится, что ему не хватит корма, это может произойти, если в семье живут несколько животных. Также собаки могут переедать из-за проблем со здоровьем, среди которых расстройства эндокринной системы.

Кроме того, такое поведение может вызвать неправильный режим кормления или несбалансированный рацион. Например, когда у собаки всегда есть доступ к еде или если ее пища недостаточно калорийна. Скука может также являться причиной переедания у собак.

Если собака отказывается от пищи, нельзя насильно заставлять питомца есть, отметил Голубев. В первую очередь стоит исключить проблемы со здоровьем, сделать это можно только обратившись за помощью к ветеринарному врачу. Если собака здорова, то отказ от еды или избирательность в пище могут быть вызваны качеством потребляемого корма. Это может быть из-за неправильно подобранного корма, из-за нарушений режима кормления, из-за нарушений гигиены: миски грязные, корм часто обветривается.

Иногда у собак резко меняются вкусовые предпочтения, они вдруг начинают есть несъедобные предметы, грызть в доме мебель, пробовать различную траву на улице. Причин у такого поведения может быть несколько. Странные вкусовые предпочтения могут быть вызваны дискомфортом и проблемами с ЖКТ, недостатком необходимых полезных веществ, которые собака не получает с пищей. Кроме того, такое поведение может быть вызвано одиночеством, скукой или сменой зубов у щенков.

«Если вы заметили, что собака начала переедать, отказывается от пищи или у нее появились странные вкусовые предпочтения, обязательно выясните первопричину. Такое поведение может говорить о проблемах с пищеварительным трактом, глистных инвазиях или о наличии какого-либо серьезного заболевания. Кроме того, причинами могут быть одиночество, скука, недостаточные нагрузки, отсутствие режима кормления, стресс или неправильно подобранный корм», — заключил Голубев.

Ранее, 3 июля, президент РКФ рассказал, что собаки любят полакомиться фруктами и ягодами, однако хозяева животных должны избирательно подходить к кормлению питомца подобной едой, так как чрезмерное ее потребление может отразиться на состоянии здоровья. В дозированном количестве собакам можно есть голубику, клубнику, яблоки, бананы, персики, абрикосы, груши, а также арбузы и дыни.