Минобороны сообщило о новых ударах по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы РФ нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины. Все назначенные цели поражены, сообщил во вторник, 18 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», — сказал он на брифинге.

Ранее во вторник заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о трех попаданиях в крупный объект энергетической сферы в Киеве. По его словам, в результате повреждена ТЭЦ в Деснянском районе на окраине города, в некоторых районах отсутствуют вода и электроэнергия.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры.

В этот же день сообщалось об обстрелах критической инфраструктуры в других регионах Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы также прогремели в Харькове, Кривом Роге, Житомире, Днепре и других городах. Кроме того, стало известно о пожаре на Приднепровской ТЭС.

Начиная с 10 октября в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся по объектам украинской инфраструктуры. В результате было повреждено электрооборудование на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Из-за перебоев в подаче электроэнергии приостановила работу одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток». По словам Путина, своими действиями власти Украины поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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