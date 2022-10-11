Власти Винницкой области сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС

Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине. Об этом сообщил председатель областной администрации Сергей Борзов, которого во вторник, 11 октября, цитирует Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Он добавил, что все службы продолжают работать.

В этот же день издание сообщило, что в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Среди областей указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.

Накануне ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Это решение он назвал ответом на террористические действия киевского режима.

Тогда же сообщалось о крупном пожаре на киевской ТЭЦ-6 в результате взрыва. Кроме того, взрывы произошли на объектах инфраструктуры в Днепропетровске, Запорожье, Львове и других промышленных центрах.

По данным украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в понедельник были повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах Украины.