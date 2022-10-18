Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Политика
В Кремле рассказали о защите новых субъектов в составе РФ
Мир
Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Мир
Зеленский сообщил о разрушении 30% электростанций страны
Мир
В США создали вариант COVID-19 с 80%-ной смертностью у мышей
Мир
WSJ сообщила, что немецкие следователи не определили причастных к взрывам на СП
Политика
Песков выразил сожаление из-за недопуска России к расследованию на «Северных потоках»
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Новости компаний
Имущество автохолдинга «Гема» выставлено на торги
Сюжет:

Песков выразил сожаление из-за недопуска России к расследованию на «Северных потоках»

0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 18 октября, в ходе брифинга прокомментировал обвинения в адрес России в авариях на «Северных потоках». Как он напомнил, российская сторона сразу назвала это ЧП саботажем, диверсией и что такие разрушения могли произойти из-за мощных взрывов.

Песков выразил сожаление, что расследование осуществляется в закрытом режиме без привлечения РФ, несмотря на то, что Россия — совладелец трубопроводной системы. Также он отметил, что такой саботаж наносит РФ ущерб.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что у России нет возможности провести расследование самостоятельно.

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

Ранее в этот день полиция Дании сообщила о повреждении «Северных потоков» мощными взрывами. С момента возникновения утечки место ЧП было обследовано не один раз.

Кроме того, во вторник шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока». Издание получило разрешение на фотосъемку от властей Швеции и Дании. По информации Expressen, мощность взрывов составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Ряд западных стран и аналитиков полагают, что разрушения стали результатом диверсии. Некоторые СМИ заявили о причастности России к инциденту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предсказуемо глупо и абсурдно высказывать версию о причастности Москвы к диверсиям.

13 октября вице-премьер России Александр Новак заявил о недопуске России к расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».До этого Россия запросила у ФРГ участие в расследовании на «Северных потоках».

28 сентября сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров добавил, что только люди с нарушенной психикой или с зашкаливающим цинизмом могли обвинить Россию в ЧП на трубопроводах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022