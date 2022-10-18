Песков выразил сожаление из-за недопуска России к расследованию на «Северных потоках»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 18 октября, в ходе брифинга прокомментировал обвинения в адрес России в авариях на «Северных потоках». Как он напомнил, российская сторона сразу назвала это ЧП саботажем, диверсией и что такие разрушения могли произойти из-за мощных взрывов.

Песков выразил сожаление, что расследование осуществляется в закрытом режиме без привлечения РФ, несмотря на то, что Россия — совладелец трубопроводной системы. Также он отметил, что такой саботаж наносит РФ ущерб.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что у России нет возможности провести расследование самостоятельно.

Ранее в этот день полиция Дании сообщила о повреждении «Северных потоков» мощными взрывами. С момента возникновения утечки место ЧП было обследовано не один раз.

Кроме того, во вторник шведская газета Expressen опубликовала первые кадры повреждений «Северного потока». Издание получило разрешение на фотосъемку от властей Швеции и Дании. По информации Expressen, мощность взрывов составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Ряд западных стран и аналитиков полагают, что разрушения стали результатом диверсии. Некоторые СМИ заявили о причастности России к инциденту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предсказуемо глупо и абсурдно высказывать версию о причастности Москвы к диверсиям.

13 октября вице-премьер России Александр Новак заявил о недопуске России к расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».До этого Россия запросила у ФРГ участие в расследовании на «Северных потоках».

28 сентября сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров добавил, что только люди с нарушенной психикой или с зашкаливающим цинизмом могли обвинить Россию в ЧП на трубопроводах.