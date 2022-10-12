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Россия запросила у ФРГ участие в расследовании на «Северных потоках»

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Дипмиссия РФ в ФРГ продолжает диалог с немецкими властями о возможности подключения РФ к расследованию ЧП на «Северных потоках», соответствующие обращения уже переданы по официальным каналам. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве России в Берлине.

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«Поскольку речь, по всем признакам, идет о диверсии, совершенной против объекта критической инфраструктуры, следует сформировать предельно полную и объективную картину произошедшего. Российские специалисты обладают для этого всеми необходимыми компетенциями. Никаких правовых препятствий для начала совместной работы мы не видим. Важно учитывать и то, что именно российская сторона является главным пострадавшим — как в результате повреждения газопроводов, так и утраты значительных объемов закачанного в них газа», — заявили в посольстве.

Тем не менее готовности Берлина способствовать привлечению к расследованию российских специалистов, наряду со шведскими и датскими, там не наблюдают.

«Со своей стороны, прямо заявляем, что отказ от взаимодействия с Россией в прояснении обстоятельств инцидента будем рассматривать в качестве попытки скрыть истинную картину происшедшего», — отметили в дипмиссии.

Там также рассказали, что пока немецкие власти призывают дождаться результатов расследования, однако в предварительном плане исходят из совершения диверсий путем преднамеренных подрывов газопроводов.

«При этом здесь звучат голоса, не исключающие причастности к ним России, что противоречит как фактам, так и здравому смыслу. Главные бенефициары обрушения российско-германского энергетического сотрудничества хорошо известны, но эта тема старательно заметается под ковер», — добавили в посольстве.

11 октября Spiegel сообщил, что Генпрокуратура страны начала расследования по подозрению в преднамеренной организации взрывов на газопроводах, а также в антиконституционном саботаже. После ЧП на «Северных потоках» ФРГ, Дания и Швеция решили создать совместную группу для расследования инцидентов. Однако допускать Россию к объектам западные страны пока не намерены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»

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