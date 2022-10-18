Губернатор региона ввел режим ЧС на месте падения Су-34 в Ейске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении режима ЧС на месте падения самолета Су-34 в Ейске.

«На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС», — написал он в своем Telegram-канале.

О падении самолета Су-34 на жилой дом стало известно ранее днем. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались.

Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. По последним данным, погибли четыре человека, 25 пострадали.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Кондратьев ранее сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.