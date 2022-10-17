Байден примет меры в отношении Эр-Рияда после консультаций с конгрессом США

Президент США Джо Байден примет меры в отношении Саудовской Аравии после консультаций с конгрессом. Об этом в понедельник, 17 октября, в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«На данном этапе у президента есть время для проведения консультаций и переговоров, которые позволят ему принять решение. <…> Он определенно желает провести консультации с конгрессом», — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что возможные шаги Вашингтона в отношении Эр-Рияда в связи с недавним решением ОПЕК+ сократить добычу нефти предполагают изменения в подходе США к оказанию помощи в сфере безопасности.

Пресс-секретарь напомнила, что Байден неоднократно говорил о необходимости изменить тип отношений США с Саудовской Аравией.

В этот же день журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал, что если Байден решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника на Ближнем Востоке. Однако автор отметил, что из-за политики американского лидера сегодня союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

Между тем в МИД Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и отвергли обвинения США в поддержке РФ, в то время когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

В Москве, в свою очередь, отметили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.

В КНР считают, что Вашингтон не решится ухудшить отношения с Эр-Риядом. По мнению китайских экспертов, если Байден пойдет на разрыв отношений с Саудовской Аравией, это может сказаться на итогах промежуточных выборов в США и усугубить инфляцию в стране, что напрямую повлияет на голоса демократов.