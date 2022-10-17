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В Китае назвали блефом заявления США о разрыве отношений с Саудовской Аравией

CNR: Вашингтон не решится разорвать отношения с Саудовской Аравией в ответ на решение ОПЕК+
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey
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Вашингтон не решится ухудшить отношения с Саудовской Аравией в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом в понедельник, 17 октября, написал официальный военный портал КНР China Military.

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По мнению китайских экспертов, если американский лидер Джо Байден пойдет на разрыв отношений с Саудовской Аравией, это может сказаться на итогах промежуточных выборов в США и усугубить инфляцию в стране, что напрямую повлияет на голоса демократов.

«Угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф. Вашингтон не выведет оттуда американские войска и не прекратит поставки оружия, потому что Саудовская Аравия — один из лидеров всего арабского и даже исламского мира, а также важный союзник США на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

Несмотря на громкие заявления главы Белого дома «отомстить и запугать Саудовскую Аравию», на практике эта стратегия не имеет шансов, считают авторы.

Накануне журналист Financial Times Эндрю Ингленд также указал, что Байден решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника на Ближнем Востоке. Однако автор добавил, что из-за политики американского лидера сегодня союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

Между тем в МИД Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями и отвергли обвинения США в поддержке РФ, в то время когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

В Москве, в свою очередь, отметили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.

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